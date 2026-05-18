Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde ses getirecek hamle

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Transferde ses getirecek hamle

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'da sıra geldi transfere. Yaz aylarında yoğun bir mesai yaşayacak olan Cimbom, özellikle forvet hattına takviye yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 10:23
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu ve sezonu yenilgiyle tamamladı.

2025-2026 sezonunda 26. şampiyonluğuna ulaşan Cimbom, ligin sona ermesinin ardından gözünü vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına çevirdi.

Sarı kırmızılı yönetim, özellikle teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki isimler doğrultusunda hummalı bir operasyon başlattı.

Cimbom'un sezon içinde yaşanan sakatlıkları da düşünerek geniş bir kadro kurmayı planladığı öğrenildi.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine çok konuşulacak bir yıldız geldi.

Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen o futbolcu için harekete geçtiği ifade edildi.

G.SARAY'DAN MURIQI BOMBASI!

Yaz transfer döneminde forvet hattına takviye yapacak olan Galatasaray, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi listesine aldı.

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan'ın duyurduğu habere göre; teknik direktör Okan Buruk'un, eski öğrencisi olan Vedat Muriqi'yi bizzat istediği bildirildi.

BU SEZON 36 MAÇA ÇIKTI!

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca'da toplam 36 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet bu maçlarda 22 gol ve 1 asist kaydetti.

İspanya La Liga'da küme düşme hattında bulunan Mallorca'nın, ligde kalma şansı bir hayli düşük.

Mallorca'nın küme düşmesi halinde takımdan ayrılacağı konuşulan Vedat Muriqi'nin, kulübüyle olan kontratı 2029'da sona erecek.

32 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

1 SEZON F.BAHÇE'DE OYNAMIŞTI!

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve attığı gollerle dikkat çekmişti. Vedat Muriqi, sarı lacivertli takımda gösterdiği başarılı performans sonrası 21 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.

