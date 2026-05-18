Galatasaray'a yeni Mertens! Cimbom'un transferdeki rakibi Bayern Münih
Galatasaray'da transfer planlamaları dört bir koldan devam ediyor. Yeni sezonda 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı kırmızılılar, 'Yeni Mertens'i' olarak belirlediği o yıldızı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 10:40
Piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunurken, yönetimin önümüzdeki günlerde temaslara başlayacağı öne sürüldü.
BAYERN DE İLGİLENİYOR
1.92 boyundaki oyuncunun ve Serie A temsilcisinin 35 milyon Euro'dan daha da fazlasını talep etmesi beklenirken, tek sorun da yüksek bonservis bedeli olmayacak.
Yeni Asır'ın haberine göre, aynı zamanda Alman devi Bayern Münih de Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
Charles De Ketelaere bu sezon Serie A'da 29 maça çıktı.
Yıldız isim rakip ağları 3 kez sarsarken, 5 de asist üretti.
Belçikalı futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği öne sürülürken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
