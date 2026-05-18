Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin gelecek sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ve kura çekim tarihi belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 10:29
ASTON VILLA İLK 4'TE KALIR VE FİNALİ KAZANIRSA SENARYO DEĞİŞİYOR
Öte yandan senaryolar, Aston Villa'nın sezonu nasıl tamamlayacağına göre değişiklik gösterebilir.
İngiliz ekibinin UEFA Avrupa Ligi finalini kazanması ve Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi halinde, FK Bodo/Glimt ile Olimpiakos doğrudan bir üst tura yükselecek.
Böylece Sturm Graz, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkmış olacak.
Bu senaryoda sarı-lacivertlilerin karşısına çıkabilecek takımlar yalnızca Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 17 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.
İlk karşılaşmalar 21-22 Temmuz'da, rövanş mücadeleleri ise 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi durumunda ise gözler 3. Ön Eleme Turu'na çevrilecek.
Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanıp Premier Lig'de ilk 4 içinde yer alması halinde, bu turdaki en güçlü muhtemel rakipler arasında Çekya'dan Sparta Prag ve Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen bulunuyor.
Ayrıca 2. Ön Eleme Turu'ndan gelecek takımlar da bu aşamada rakip olabilecek.
Play-off turunda ise toplam 6 takım eşleşecek. Bu aşamada mevcut adaylara ek olarak Lyon, FK Bodo/Glimt ve Olimpiakos da yer alacak.
