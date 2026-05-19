Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım kafasına koydu! PSG'nin golcüsünü Fenerbahçe'ye istiyor

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertlilere Fransız devi PSG'nin formasını terleten yıldız golcüyü transfer etmeyi çok istediği öğrenildi. Ayrıca futbolcu için görüşmelerin başladığı bilgisi de var. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de kritik seçime kısa bir süre kala başkan adaylarının transfer çalışmaları hız kazandı. "Şampiyonluk" hedefiyle yola çıkan isimler, özellikle forvet hattına yapılacak takviyeye yoğunlaşmış durumda.

HEDEF ÜST SEVİYE GOLCÜ

Gelir gelmez katkı verecek, üst düzey bir 9 numara transferi yapmak isteyen Aziz Yıldırım'ın gündemindeki son isim ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ekibiyle yaptığı toplantıda, "Gonçalo Ramos'u alalım. Tam bizim takıma ve taraftara uygun bir golcü" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu sözlerin ardından yetki verilen bir menajerin, PSG ve Portekizli yıldızın temsilcileriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. Fransa'da istediği forma şansını bulmakta zorlanan Gonçalo Ramos'un ise yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

PSG SATIŞA SICAK BAKABİLİR

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin 24 yaşındaki golcüyü kadroda tutmak istediği, ancak cazip bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Gonçalo Ramos, çoğunlukla oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Portekizli yıldız, 2024 yılında 65 milyon euro karşılığında Benfica'dan PSG'ye transfer olmuştu.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok kulüple de anılan Gonçalo Ramos'un, kesin kararını vermek için Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasını bekleyeceği öğrenildi.

Portekizli golcünün tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kariyer planlamasını netleştirmesi bekleniyor.

