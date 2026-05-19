Aziz Yıldırım kafasına koydu! PSG'nin golcüsünü Fenerbahçe'ye istiyor
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertlilere Fransız devi PSG'nin formasını terleten yıldız golcüyü transfer etmeyi çok istediği öğrenildi. Ayrıca futbolcu için görüşmelerin başladığı bilgisi de var. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Bu sözlerin ardından yetki verilen bir menajerin, PSG ve Portekizli yıldızın temsilcileriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. Fransa'da istediği forma şansını bulmakta zorlanan Gonçalo Ramos'un ise yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.
PSG SATIŞA SICAK BAKABİLİR
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin 24 yaşındaki golcüyü kadroda tutmak istediği, ancak cazip bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Gonçalo Ramos, çoğunlukla oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Portekizli yıldız, 2024 yılında 65 milyon euro karşılığında Benfica'dan PSG'ye transfer olmuştu.
DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR
Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok kulüple de anılan Gonçalo Ramos'un, kesin kararını vermek için Dünya Kupası sürecinin tamamlanmasını bekleyeceği öğrenildi.
Portekizli golcünün tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kariyer planlamasını netleştirmesi bekleniyor.
