Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye transfer olabilir!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmay devam ediyor. Kanarya'nın son olarak yaz transfer döneminde Liverpool'dan o yıldızı kadrosuna katabileceği öğrenildi. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe uzun yıllardır hayalini kurduğu Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon da yaşayamadı.

Kanarya'da başarısız geçen sezonun ardından sarı-lacivertli camia transferde kolları sıvadı.

18 gün sonra başkanlık koltuğunu devredecek olan Sadettin Saran yönetimi, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Andrew Robertson ile temasa geçti.

Sarı-lacivertliler, İskoç sol bekle büyük oranda anlaşma sağladı.

Ancak 32 yaşındaki oyuncu için son kararı gelecek olan yeni yönetime bıraktı.

Saran ve ekibi, Robertson'la olan görüşmelerin dökümünü ve anlaşma şartlarını her iki başkan adayına da gönderdi.

2017'de Hull City'den Merseyside ekibine 9 milyon euroya transfer olan Robertson, 9 yıl formasını giydiği Liverpool'da birbirinden önemli başarılara imza attı.

2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 2 İngiltere Lig Kupası kazanan İskoç oyuncu, Jürgen Klopp'un vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.

