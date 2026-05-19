Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye transfer olabilir!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmay devam ediyor. Kanarya'nın son olarak yaz transfer döneminde Liverpool'dan o yıldızı kadrosuna katabileceği öğrenildi. İşte sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
Sarı-lacivertliler, İskoç sol bekle büyük oranda anlaşma sağladı.
Ancak 32 yaşındaki oyuncu için son kararı gelecek olan yeni yönetime bıraktı.
Saran ve ekibi, Robertson'la olan görüşmelerin dökümünü ve anlaşma şartlarını her iki başkan adayına da gönderdi.
2017'de Hull City'den Merseyside ekibine 9 milyon euroya transfer olan Robertson, 9 yıl formasını giydiği Liverpool'da birbirinden önemli başarılara imza attı.
2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 2 İngiltere Lig Kupası kazanan İskoç oyuncu, Jürgen Klopp'un vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.