İlk raunt Fener'in

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dün başladı. Fenerbahçe Opet kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Playoff final serisinin ikinci karşılaşması 1 Nisan Çarşamba günü yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Galatasaray, Johannes ve Williams'ın kazandırdığı sayılarla 6'ncı dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 5-12.

KANARYA İKİNCİ YARI COŞTU

İkinci periyodun ilk bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. 15'inci dakikadan itibaren rakibinin yaptığı hataları iyi değerlendirerek farkı açan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-31 üstün gitti. Ev sahibi ekip ikinci yarıya da çok etkili başladı. Galatasaray karşısında topu iyi paylaşan ve kolay sayılar bularak farkı bir ara 24'e kadar çıkaran Kanarya, üçüncü çeyreği 71-48 önde bitirdi. Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Opet derbiden 85-70'lik skorla galibiyetle ayrılarak seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.