Ziraat Türkiye Kupası
Voleybol Herrera damga vurdu

Herrera damga vurdu

Voleybol Efeler Ligi’nde 2025-2026 sezonunun en skorer ismi, 722 sayı üreten Spor Toto’nun Kübalı pasör çaprazı Jesus Herrera Jaime oldu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Herrera damga vurdu

VoleybolSMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 normal sezonunda sayı, smaç, servis, blok ve manşet istatistiklerinde öne çıkan isimler belli oldu. Lig etabındaki 25 maç sonunda aldığı 23 galibiyetle Ziraat Bankkart liderliği elde ederken Halkbank (20), Galatasaray HDI Sigorta (19) ve Spor Toto (17) sıralamayı takip etti. Normal sezonun en skorer ismi, 722 sayı üreten Spor Toto'nun Kübalı pasör çaprazı Jesus Herrera Jaime oldu. Herrera'yı 550 sayıyla ON Hotels Alanya Belediyespor'un pasör çaprazı Bardia Saadat ve 469 sayıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Hırvat pasör çaprazı Petar Dirlic izledi. Kübalı yıldız isim ayrıca smaçta da ilk sırada yer aldı. Herrera 633 smaç sayısı ile bu alanda da ligin zirvesine kuruldu. İkinci sırada ise 383 sayı ile Alanya Belediyespor'dan Saadat yer aldı.

AHMET SAMET BALTACI BOKTA LİDER

Halkbank'ın orta oyuncusu Ahmet Samet Baltacı, yaptığı 62 blokla bu alanda Efeler Ligi'nin en iyi ismi olarak kayıtlara geçti. F.Bahçe Medicana'nın orta oyuncusu Chinenyeze Barthelemy, 59 blokla 2'nciliği elde etti. Normal sezonun servis karşılama istatistiklerinin en iyisi ise yüzde 60 ile Fenerbahçe'nin liberosu Caner Dengin oldu.

