Haberler Voleybol Tarihi başarı

Tarihi başarı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek final aşamasında dört temsilcimiz ile mücadele edeceğiz. Yeni hedef: “Türk dörtlü finali”

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Tarihi başarı

Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek final aşamasında dört Türk kulüple temsil edilecek. VakıfBank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Zeren'in de son 8'e kalmasıyla Türk voleybolu tarihi bir başarıya imza attı. Çeyrek final maçları 10-12 Mart'ta oynanacak, rövanşlar ise 18-19 Mart'ta gerçekleşecek. Dört Türk ekibi turnuva ağacının farklı kollarında yer aldığı için yarı finale yükselmeleri durumunda şampiyonun Türkiye'den çıkması garanti olacak. Kadınlarda Dörtlü Final karşılaşmaları 24-25 Mart tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

