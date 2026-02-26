Emir Pınar Aslan gibi

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da forma giyen orta oyuncu Emir Pınar'ın yeni sezon için Galatasaray'la 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen, 24 yaşındaki 1.97 boyundaki Emir, geçen sezon Efeler Ligi'nde ve bu sezon da Challenge Kupası'nda En İyi Blok Yapan Oyuncular listesinde ikinci sırada yer aldı.
