CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Olympiacos Piraeus’a yenildi

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Olympiacos Piraeus’a yenildi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos Piraeus’a konuk oldu. Turuncu beyazlı ekip rakibine 21-25, 25-16, 19-25, 26-24 ve 18-16’lık skorlarla 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 01:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Olympiacos Piraeus’a yenildi

Eczacıbaşı Dynavit'in servisiyle başlayan ilk set karşılıklı sayılarla dengeli bir oyunla sürdü. Hücumda ritim bulan turuncu beyazlılar, setin ortalarına doğru kontrolü ele alarak farkı açtı. Rakibine bu bölümde fırsat tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibin hızlı başladığı ikinci sette Eczacıbaşı Dynavit, hücumdaki etkili oyunuyla farkı azaltarak oyuna yeniden tutunmaya çalıştı. Ancak rakip takımın savunmada yakaladığı ritmi durduramayan turuncu beyazlılar seti 25-16 kaybederek skorun 1-1'e gelmesine engel olamadı.

Üçüncü sette oyun organizasyonunu etkili şekilde kuran Eczacıbaşı Dynavit, Jack-Kısal'ın kritik sayılarıyla baskıyı artırdı. Rakibinin öne geçmesine fırsat tanımayan turuncu beyazlı ekip seti 25-19 kazanarak skor üstünlüğünü yeniden ele aldı ve durumu 2-1'e taşıdı.

Kıyasıya başlayan dördüncü setin ortalarında momentumu eline alan Eczacıbaşı Dynavit, farkı açarak önemli bir üstünlük yakaladı. Ancak setin son bölümünde ev sahibi ekibin yakaladığı seri karşısında avantajını koruyamayan turuncu-beyazlılar, seti 26-24 kaybetti ve mücadele tie-break setine uzadı.

Karar setine de etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk etapta oyunu dengede tutmayı başardı fakat Yunanistan ekibi avantajı yakaladı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği sette Eczacıbaşı Dynavit'in çabası yeterli olmadı ve seti 18-16 maçı ise 3-2 kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 15 blok ve 2 servis sayısı elde etti.

G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha!
Reklam / İdefix
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan M. City! Gol düellosunda kazanan M. City! 00:39
G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! 23:04
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 22:44
Fırtına'da kupa hazırlıkları tamam! Fırtına'da kupa hazırlıkları tamam! 22:38
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 22:21
Nijerya açıkladı! Süper Lig'den 4 isim... Nijerya açıkladı! Süper Lig'den 4 isim... 22:15
Daha Eski
G.Saray'da Samsunspor mesaisi başladı! G.Saray'da Samsunspor mesaisi başladı! 22:11
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:04
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 19:55
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 18:24
Mesut Özil'den Arda ve Kenan sözleri! Mesut Özil'den Arda ve Kenan sözleri! 17:34
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 16:32