Galatasaray HDI Sigorta’dan nefes kesen maçta kritik zafer!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırladığı Gebze Belediyespor'u nefes kesen karşılaşma sonunda 3-2 yenmeyi başardı.

Hakemler Seçkin Yener ve Onur Coşkun'un yönettiği mücadelede sarı-kırmızılı ekip, setlerde 25-23, 22-25, 25-19, 23-25 ve 15-6'lık skorlarla galip geldi. Toplam 136 dakika süren karşılaşmada iki takım da yüksek tempolu bir performans sergiledi.

Galatasaray HDI Sigorta sahaya Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer ve Arslan Ekşi gibi güçlü bir kadroyla çıkarken; yedeklerde Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç ve Gökçen Yüksel forma şansı bekledi. Konuk ekip Gebze Belediyespor ise Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez ve Bahov'lu altısıyla parkede yer aldı.

Karşılaşmanın karar setinde rakibine üstünlük kuran Galatasaray, 15-6'lık net skorla maçı tamamladı ve ligdeki 6. galibiyetini hanesine yazdırdı. Gebze Belediyespor ise sezondaki 5. yenilgisini aldı.