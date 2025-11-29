CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray HDI Sigorta’dan nefes kesen maçta kritik zafer!

Galatasaray HDI Sigorta’dan nefes kesen maçta kritik zafer!

Efeler Ligi’nin 7. haftasında Burhan Felek’te büyük heyecan yaşandı. Galatasaray HDI Sigorta, beş sete uzayan mücadelede Gebze Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 15:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray HDI Sigorta’dan nefes kesen maçta kritik zafer!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırladığı Gebze Belediyespor'u nefes kesen karşılaşma sonunda 3-2 yenmeyi başardı.

Hakemler Seçkin Yener ve Onur Coşkun'un yönettiği mücadelede sarı-kırmızılı ekip, setlerde 25-23, 22-25, 25-19, 23-25 ve 15-6'lık skorlarla galip geldi. Toplam 136 dakika süren karşılaşmada iki takım da yüksek tempolu bir performans sergiledi.

Galatasaray HDI Sigorta sahaya Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer ve Arslan Ekşi gibi güçlü bir kadroyla çıkarken; yedeklerde Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç ve Gökçen Yüksel forma şansı bekledi. Konuk ekip Gebze Belediyespor ise Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez ve Bahov'lu altısıyla parkede yer aldı.

Karşılaşmanın karar setinde rakibine üstünlük kuran Galatasaray, 15-6'lık net skorla maçı tamamladı ve ligdeki 6. galibiyetini hanesine yazdırdı. Gebze Belediyespor ise sezondaki 5. yenilgisini aldı.

Derbi öncesi flaş Ederson iddiası!
REKLAM - D&R
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
F.Bahçe'ye prim dopingi! G.Saray...
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! 15:51
Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı canlı izle! Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı canlı izle! 15:49
Erzurumspor'dan gol yağmuru! Erzurumspor'dan gol yağmuru! 15:44
F.Bahçe derbi mesaisine başladı! F.Bahçe derbi mesaisine başladı! 15:21
Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! 15:06
Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! 14:50
Daha Eski
G.Saray'a derbi öncesi müjde! G.Saray'a derbi öncesi müjde! 14:37
FB-GS maçının hakemi belli oldu! FB-GS maçının hakemi belli oldu! 14:10
G.Saray hükmen galip ilan edildi! G.Saray hükmen galip ilan edildi! 13:21
G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! 13:04
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund maçı bilgileri! 12:57
Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! Werder Bremen - Köln maçı bilgileri! 12:33