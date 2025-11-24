Şehitler unutulmadı

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Atatürk İlkokulu oldu. Filistin yazılı formalarıyla maçlarına çıkan ve şampiyon olan Atatürk İlkokulu öğretmenleri kupayı da Gazze'deki şehitlere armağan etti. Madalya töreni yarın yapılacak.
Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Atatürk İlkokulu oldu. Filistin yazılı formalarıyla maçlarına çıkan ve şampiyon olan Atatürk İlkokulu öğretmenleri kupayı da Gazze'deki şehitlere armağan etti. Madalya töreni yarın yapılacak.