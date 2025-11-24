7'de 7 yaptı

Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-22, 25-19, 23-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve sezona 7'de 7 ile namağlup devam etti. Sarı-lacivertlilerde Gizem Örge, defans için hamle yaptığı sırada çenesini yere çarptı ve dudağında kanama meydana geldi. Pozisyon sonrası Gizem Örge kenara alındı.

YILDIZLARIYLA KAZANDI

Karşılaşmanın yıldızları Fenerbahçe'nin Rus smaşör Arina Fedorovtseva ve Kübalı yıldızı Melissa Vargas oldu. Fedorovtseva 25 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Rus yıldız, ürettiği 5 ace ile bu sezon ligde toplam 19 servis sayısına ulaştı. Melissa Vargas da 24 sayılık performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska'nın 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

ORRO'DAN KÖTÜ HABER

Sultanlar Ligi'nde sezona 7'de 7 ile başlayan Fenerbahçe Medicana, Alessia Orro'nun, önceki gün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiğini ve yapılan muayenede sağ hamstring (uyluk arka adale) grubunda ödem ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu. İtalyan pasörün tedavisine başlandı.