Yarı final aşkına

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'deki Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşılaşacak. Başkent Manila'daki tarihi maç, 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan Filenin Efeleri, son 16'da Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Dünya 1 numarası Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.