Polonya-Türkiye maçı ŞİFRESİZ İZLE | Polonya-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını 4'te 4 ile geçen ve son 16 turunda Hollanda'yı mağlup etmeyi başaran Filenin Efeleri, tarihinde ilk defa çeyrek finale yükseldi. İlklere imza attığı organizasyonda yarı final biletini de almayı hedefleyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Voleybolseverler ise "Polonya-Türkiye maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 10:00
2025 Erkekler FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi Polonya ile yarı final bileti için sahaya çıkacak. Grup aşamasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda'yı mağlup etti. Peki, Polonya-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Erkekler FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak Polonya-Türkiye maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak.

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak Polonya-Türkiye çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

