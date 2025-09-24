Polonya-Türkiye maçı ŞİFRESİZ İZLE | Polonya-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 Erkekler FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Erkek Voleybol Takımı, güçlü rakibi Polonya ile yarı final bileti için sahaya çıkacak. Grup aşamasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda'yı mağlup etti. Peki, Polonya-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 Erkekler FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak Polonya-Türkiye maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak.
POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak Polonya-Türkiye çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FİLENİN EFELERİ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
ÇEYREK FİNAL GÜNÜ! 🔥2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde Rakibimiz Polonya! 👀Başarılar! #FileninEfeleri🇹🇷ℹ️ FIVB Dünya Şampiyonası Çeyrek Final🗓️ 24 Eylül Çarşamba🆚 Polonya 🇵🇱🕒 TSİ 15:00📺 TRT 1 pic.twitter.com/CCBw6eJ2ke— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) September 23, 2025