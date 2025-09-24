CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Polonya-Türkiye | CANLI İZLE

Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden ve çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarı final bileti için Polonya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 14:50
2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda güçlü performansıyla grubunu zirvede bitiren ve namağlup bir şekilde yoluna devam eden Filenin Efeleri yarı final bileti için Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya-Türkiye çeyrek final voleybol karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

MÜCADELEYİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

