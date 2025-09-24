Polonya-Türkiye | CANLI İZLE

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda güçlü performansıyla grubunu zirvede bitiren ve namağlup bir şekilde yoluna devam eden Filenin Efeleri yarı final bileti için Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

POLONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya-Türkiye çeyrek final voleybol karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

