CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank'tan Boskovic ve Markova'nın sakatlığına ilişkin açıklama

VakıfBank'tan Boskovic ve Markova'nın sakatlığına ilişkin açıklama

VakıfBank Kulübü, voleybolcular Tijana Boskovic'in sağ ayak bileği bağlarında travmaya bağlı zedelenme ve kemik ödeminin devam ettiğini, Marina Markova'nın da yaşadığı sakatlıktan dolayı sağ eline dikiş atıldığını açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 18:25 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 18:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VakıfBank'tan Boskovic ve Markova'nın sakatlığına ilişkin açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Tijana Boskovic, Dünya Şampiyonası'nda sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz takımımızla birlikte top antrenmanlarına başlamamıştır. Tedavisi sağlık ekibimizce devam etmekte olan oyuncumuzda sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılan kontrollerde sağ ayak bileği bağlarında travmaya bağlı zedelenme ve kemik ödeminin devam ettiği tespit edilmiştir. Tijana Boskovic, takımımızla hazırlık turnuvası için İtalya'ya seyahat edecek olmakla birlikte bu turnuvadaki karşılaşmalarda forma giymesi beklenmemektedir." denildi.

Boskovic'in gelecek haftalardan itibaren takımla birlikte top antrenmanlarına katılmasının planlandığı aktarıldı.

Rus smaçör Marina Markova ile ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

"Marina Markova, 10 gün önce yapılan top antrenmanları sırasında talihsiz bir kaza yaşamış ve sağ elinde dikiş gerektirecek düzeyde yaralanma meydana gelmiştir. Sporcumuza gerekli müdahale sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılmış olup tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir. Marina Markova, takımımızla birlikte hazırlık turnuvası için İtalya'ya seyahat edecek olmakla birlikte bu turnuvadaki karşılaşmalarda forma giymesine maç günü yapılacak kontroller sonrası karar verilecektir."

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Yeşilçam’ın gizli yıldızıydı…‘Yadigar Ejder’ olarak tanınan Adnan Ayberk'in bilinmeyen hayatı
BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı | Trump kürsüye çıktı prompter bozuldu
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde...
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz! Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz! 17:36
Sevilay Öztürk'ten 2. madalya! Sevilay Öztürk'ten 2. madalya! 17:24
F.Bahçe Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı! F.Bahçe Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı! 17:19
Saran ve futbolcular bir araya geldi Saran ve futbolcular bir araya geldi 16:59
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 16:55
FIFA'dan 2. Lig ekibine ceza! FIFA'dan 2. Lig ekibine ceza! 16:32
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 16:08
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 16:04
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 16:02
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 15:55
Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var? Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var? 15:38
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:18