CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

Filenin genç sultanları, Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda İtalya ile kozlarını paylaşacak. Genç millilerimiz, İtalya ekibine karşı galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İtalya - Türkiye U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

İtalya - Türkiye U21 hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U21 Milli Takımımız, İtalya ile Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacak. Geçtiğimiz maçlarda sergiledikleri performansla dikkat çeken Türkiye, bu kez de İtalya karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki İtalya - Türkiye U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya - Türkiye U21 hazırlık maçı 12 Ağustos Salı günü saat 06.00'da oynanacak. Karşılaşma Volleyball World Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

İTALYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Zinchenko pazarlıkları!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu sonrası Portekiz'den bir transfer daha! Resmi teklif yapıldı...
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
G.Saray'dan Barış Alper kararı!
PSG'den Donnarumma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya - Türkiye U21 maçı yayın bilgileri! İtalya - Türkiye U21 maçı yayın bilgileri! 06:52
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:40
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:39
Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... 01:09
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 01:09
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! 01:09
Daha Eski
Robin van Persie: Tur şansımız %50 Robin van Persie: Tur şansımız %50 01:09
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... 01:09
PSG'den Donnarumma kararı! PSG'den Donnarumma kararı! 01:09
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! 01:09
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09