İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

U21 Milli Takımımız, İtalya ile Voleybol U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacak. Geçtiğimiz maçlarda sergiledikleri performansla dikkat çeken Türkiye, bu kez de İtalya karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki İtalya - Türkiye U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İTALYA - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya - Türkiye U21 hazırlık maçı 12 Ağustos Salı günü saat 06.00'da oynanacak. Karşılaşma Volleyball World Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
