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Şampiyon Vakıf

VakıfBankVodafone Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında da Fenerbahçe Medicana'yı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Mücadeleyi 3-1, seriyi 3-0 kazanan Vakıfbank, tarihindeki 14. lig şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-siyahlılar, 103 dakika süren serinin dördüncü maçını 16- 25, 15-25, 25-19, 19-25'lik setlerle kazandı. VakıfBank, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şampiyon Vakıfbank içen kutlama mesajı yayımladı. Bu arada Vodafone 5G En Hızlı Servis Özel Ödülü Kiera Van Ryk'a verildi. Ödülü Van Ryk, ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in elinden aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Şampiyon Vakıf
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında da Fenerbahçe Medicana'yı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Mücadeleyi 3-1, seriyi 3-0 kazanan Vakıfbank, tarihindeki 14. lig şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-siyahlılar, 103 dakika süren serinin dördüncü maçını 16- 25, 15-25, 25-19, 19-25'lik setlerle kazandı. VakıfBank, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şampiyon Vakıfbank içen kutlama mesajı yayımladı. Bu arada Vodafone 5G En Hızlı Servis Özel Ödülü Kiera Van Ryk'a verildi. Ödülü Van Ryk, ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in elinden aldı.
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