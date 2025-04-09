İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta törenler yapıldı. Birçok spor müsabakasında da kuruluş yıldönümü dolayısıyla pankartlar açıldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Fenerbahçe Medicana takımı ile Galatasaray Daikin maçının başında da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle oyuncular tarafından pankart açıldı.

Galatasaray voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ise polis teşkilatının 180. yıldönümü için açılan pankartı tutmadı.

Aydın'ın ısrarla pankartı tutmaması sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, geçtiğimiz günlerde de boykot çağrısı yapmıştı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını vurgulamıştı.

Aydın, boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat'a destek olmuş, Pusat için hazırlanan bir TikTok videosunu hesabında paylaşmıştı.