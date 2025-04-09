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Haberler Voleybol İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açılan pankartı tutmadı. Aydın'ın ısrarla pankartı tutmaktan kaçınması tepkilere yol açtı. İşte haberin detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 20:56 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 21:04
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İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta törenler yapıldı. Birçok spor müsabakasında da kuruluş yıldönümü dolayısıyla pankartlar açıldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Fenerbahçe Medicana takımı ile Galatasaray Daikin maçının başında da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle oyuncular tarafından pankart açıldı.

Galatasaray voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ise polis teşkilatının 180. yıldönümü için açılan pankartı tutmadı.

Aydın'ın ısrarla pankartı tutmaması sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, geçtiğimiz günlerde de boykot çağrısı yapmıştı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını vurgulamıştı.

Aydın, boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat'a destek olmuş, Pusat için hazırlanan bir TikTok videosunu hesabında paylaşmıştı.

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