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Haberler Voleybol

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Efeler Ligi'nde derbi heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:10
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - GALATASARAY HDI SİGORTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

👉Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı CANLI İZLE👈

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