FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE MEDICANA - GALATASARAY HDI SİGORTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.
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