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Galatasaray Daikin 2-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Sultanlar Ligi)

Sultanlar Ligi'nin 7’nci haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 25-15, 23-25, 19-25, 25-18 ve 12-15’lik set skorlarıyla 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray 2'nci mağlubiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 3'üncü galibiyetini elde etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 19:11
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Galatasaray Daikin 2-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Sultanlar Ligi)

Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 25-15, 23-25, 19-25, 25-18 ve 12-15'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray 2'nci mağlubiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 3'üncü galibiyetini elde etti.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Lazovic, Ayçin Akyol, Yasemin Güveli, Carutasu (Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Eylül Akarçeşme Yatgın, Kalandadze)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stojilikovic, Zeynep Demirel, Leyva, Fatma Şekerci, Buse Özden, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Öztürk, Seher Aksoy)

SETLER: 25-15, 23-25, 19-25, 25-18, 12-15

SÜRE: 123 dakika (22, 27, 29, 29, 16)

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