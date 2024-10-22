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Haberler Voleybol

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Medicana ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:50
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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı 22 Ekim Salı günü saat 14.00'te TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

👉Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı CANLI İZLE👈

Fenerbahçe, ligin ilk üç haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker ve Keçiören Belediyesi'ni set vermeden 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı.

Beşiktaş'ın ise ilk üç hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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