FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı 22 Ekim Salı günü saat 14.00'te TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe, ligin ilk üç haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker ve Keçiören Belediyesi'ni set vermeden 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı.

Beşiktaş'ın ise ilk üç hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.