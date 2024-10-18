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Haberler Voleybol

GALATASARAY DAIKIN ZEREN SPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Zeren Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı sürüyor. Galatasaray Daikin ile Zeren Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Daikin - Zeren Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 09:40
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GALATASARAY DAIKIN ZEREN SPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Zeren Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray Daikin 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Zeren Spor'u konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Daikin - Zeren Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY DAIKIN - ZEREN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Daikin - Zeren Spor maçı 18 Ekim Cuma günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

👉Galatasaray Daikin - Zeren Spor maçı CANLI İZLE👈

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