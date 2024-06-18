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Bulgaristan 3-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Bulgaristan’a 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 20:48
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Bulgaristan 3-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Bulgaristan'a 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğindeki üçüncü haftanın ikinci maçında yarın TSİ 14.00'te Arjantin ile karşılaşacak.

HAKEMLER: Scott Dziewirz (CAN), Vladimir Simonovic (SUI)

BULGARİSTAN: Grozdanov, S.Nikolov, Asparuhov, Petkov, Dimitrov, Tatarov, Bozhilov (L) (Stankov, Valchinov, Karyagin, Bardarov)

TÜRKİYE: Kaan, Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Volkan (L) (Arda, Adis, Samet, Mirza)

SETLER: 27-25, 25-20, 12-25, 25-22

SÜRE: 1 saat 41 dakika

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