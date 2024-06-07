TÜRKİYE İRAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIVB Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nin 2. haftasında İran'a karşı mücadele edecek. Filenin Efeleri, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alarak finallerde mücadele etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye - İran voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İRAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İran maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 06:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar