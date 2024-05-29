Haberler Voleybol Almanya - Türkiye CANLI İZLE (Almanya - Türkiye voleybol maçı canlı) Milletler Ligi maçı izle

Almanya - Türkiye CANLI İZLE (Almanya - Türkiye voleybol maçı canlı) Milletler Ligi maçı izle

Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, ABD etabı ilk maçında Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Almanya - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 22:19
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Almanya - Türkiye CANLI İZLE (Almanya - Türkiye voleybol maçı canlı) Milletler Ligi maçı izle

A Milli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki ilk maçında sahne alıyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta Almanya ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Almanya - Türkiye maçı 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Türkiye, Milletler Ligi'nin ilk haftasında çıktığı 4 maçın 2'sini kazandı. Fransa'yı ve Hollanda'yı yenen millilerimiz, Japonya ve İtalya'ya ise mağlup oldu. Bu süreçte 7 puan toplayan Ay-yıldızlılar, 7. sırada yer alıyor.

Almanya ise 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Fransa'yı mağlup eden Panzerler; İtalya, Japonya ve Hollanda engelini aşamadı. Bu karşılaşmalarda 3 puanı hanesi yazdıran Alexander Waibl'ın öğrencileri, 11'inci basamakta bulunuyor.

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