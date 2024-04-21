Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı CANLI | Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - ECZACIBAŞI DYNAVIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.