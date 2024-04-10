Vakıf'tan set yok

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4'üncülük etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank'ı konuk etti. Vodafone Sultanlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı'na elenerek playoff 3-4'üncülük etabına kalan VakıfBank, 1 saat 18 dakika süren karşılaşmada 20-25, 19-25 ve 18-25'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarısiyahlılar, 12 Nisan Cuma günü saat 14.00'te VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak olan ikinci karşılaşmayı da kazanması durumunda Vodafone Sultanlar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayacak.