Haberler Voleybol Ziraat Bankkart 2-3 Jastrzebski Wegiel (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Bankkart 2-3 Jastrzebski Wegiel (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş mücadelesinde Ziraat Bankkart, sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-2 yenilerek, organizasyona veda etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ziraat Bankkart 2-3 Jastrzebski Wegiel (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş mücadelesinde Ziraat Bankkart, sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-2 yenilerek, organizasyona veda etti.

İlk sete her iki takımda iyi başlarken, konuk ekip setin başlarında 2 sayı (9-11) öne geçti.11-11'de eşitliği yakalayan Ziraat Bankkart, setin ortalarında 18-16 öne geçti. Setin sonları 24-24 eşitlikle geçilirken, çekişmeli geçen ilk seti Jastrzebski Wegiel 34-32 önde tamamladı.

İkinci sette de her iki takım hücumda ve defansta etkili oynadı. Setin başları 8-8, setin ortaları 18-18 berabere geçilirken, Ziraat Bankkart, set sayısından (24-23) faydalanamadı. Setin sonlarında daha az hata yapan konuk ekip, ikinci seti 27-25 önde bitirdi. Sahasındaki ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Jastrzebski Wegiel, deplasmanda kazandığı iki setin sonucunda organizasyonda finale yükselen ilk takım oldu.

Üçüncü sette her iki takımda rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarken, Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-21 kazandı.

Karar setinin başlarında elde ettiği 5 sayılık (4-9) avantajı koruyan Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel, karar setini 15-7, mücadeleyi 3-2 kazandı.

DİĞER
Kritik karşılaşmada şok eden olay: Fenerbahçe maçında sevinçten bayıldı!
CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP'li belediyelerle ilişkisi ne?
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eczacıbaşı'ndan yarı finalde veda!
Sultanlar Ligi'nde Ankara takımı kalmadı!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Mart)
21 Mart en uzun gece mi?
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Mersin'de kazandı! G.Saray Mersin'de kazandı! 21:43
Beşiktaş evinde hata yapmadı! Beşiktaş evinde hata yapmadı! 21:40
Eczacıbaşı Dynavit veda etti! Eczacıbaşı Dynavit veda etti! 21:27
F.Bahçe'den Süper Kupa için erteleme başvurusu! F.Bahçe'den Süper Kupa için erteleme başvurusu! 21:18
Bayern Münih'te Boey şoku! Bayern Münih'te Boey şoku! 21:14
Liverpool'un sportif direktörü Hughes oldu! Liverpool'un sportif direktörü Hughes oldu! 16:05
Daha Eski
Olaylı maçta 5 taraftar tutuklandı Olaylı maçta 5 taraftar tutuklandı 16:06
Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:19
Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! 16:48
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı 16:55
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı 17:16
F.Bahçe Beko - Barcelona | CANLI F.Bahçe Beko - Barcelona | CANLI 18:02