Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş Ayos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk)
Beşiktaş Ayos: Bbrakocevic, Çağla Akın, Salas, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Maglio (Duru Aksu, Hilal Kocakara, Demidova, Plak, Bahar Toksoy Guidetti, Sude Naz Uzun)
Setler: 25-21, 25-15, 25-22
Süre: 86 dakika (25, 31, 30)