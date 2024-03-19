Haberler Voleybol Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş Ayos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş Ayos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 20:03
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Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş Ayos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk)

Beşiktaş Ayos: Bbrakocevic, Çağla Akın, Salas, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Maglio (Duru Aksu, Hilal Kocakara, Demidova, Plak, Bahar Toksoy Guidetti, Sude Naz Uzun)

Setler: 25-21, 25-15, 25-22

Süre: 86 dakika (25, 31, 30)

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