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Eczacıbaşı Dynavit final için sahaya çıkacak

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında 20 Mart Çarşamba günü İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu ağırlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 10:05
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Eczacıbaşı Dynavit final için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 20 Mart Çarşamba günü İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Portekiz'den Ricardo Ferreira ve İspanya'dan Maria de las Olas Rodriguez Machin hakem ikilisi yönetecek.

İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçından 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların, 3-2 kazanması durumunda ise turu geçen taraf altın setle belli olacak.

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