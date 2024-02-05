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Eczacı tam gaz

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Karayolları'nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti. İlk sette Karayolları, rakibini zorlasa da diş geçiremedi ve Eczacı 25- 21'le 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar, ikinci sette çok rahat bir görüntü sergiledi. File üstünde rakibine büyük üstünlük kuran Ferhat Akbaş'ın öğrencileri; seti 25-11 gibi farklı bir skorla kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Eczacı tam gaz

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Karayolları'nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti. İlk sette Karayolları, rakibini zorlasa da diş geçiremedi ve Eczacı 25- 21'le 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar, ikinci sette çok rahat bir görüntü sergiledi. File üstünde rakibine büyük üstünlük kuran Ferhat Akbaş'ın öğrencileri; seti 25-11 gibi farklı bir skorla kazandı.

DEPREM UNUTULMADI

Eczacıbaşı üçüncü ve son sette de rakibine şans tanımadı... Turuncu-beyazlılar, oyunu rölantiye alsa da sürprize izin vermedi ve seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı. Eczacıbaşılı oyuncular, karşılaşma öncesinde geçen yılki deprem felaketinde hayatını kaybedenler için #BirlikteDahaGüçlü' yazılı pankart ve tişörtlerle sahaya çıktı.

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