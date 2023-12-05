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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek

Son dakika spor haberleri... VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:32
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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü maçında sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.

Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.

Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.

İki ekibin Sırbistan'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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