Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, 29 Kasım Çarşamba günü İtalya temsilcisi Sevino Del Bene Volley deplasmanına çıkacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İtalyan ekibi Sevino Del Bene Volley ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-beyazlılar, bu müsabaka öncesi İtalya'ya doğru yola çıktı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Sevino Del Bene Volley Scandicci'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Scandicci deplasmanı, Şampiyonlar Ligi grubumuzun şeklini belli edecek bir karşılaşma olacak. Çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Rakibimiz güçlü, iyi voleybol oynayan bir ekip ama galip taraf olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kanadalı smaçör Alexa Gray ise "İtalya'ya tekrar döneceğim için çok heyecanlıyım. Sahaya ve İtalya'daki atmosfere alışkın olduğumu düşünüyorum. Scandicci'nin güçlü bir takım olduğunun farkındayız. Bu güçlü takıma karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyım. Sahada gücümüzü gösterebilmemiz için bu maç bizim için büyük bir avantaj olacak. Geçen aya göre daha iyi ritmimiz olduğunu düşünüyorum. Umarım yarınki maçta bunu sahada gösterebiliriz" diye konuştu.

Sevino Del Bene Volley - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması, yarın TSİ 22.00'da Palazzo Wanny Firenze Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, Red Bull TV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

DİĞER
Kuruluş Osman'da Yakup ve Türk Beyleri’nin kaderi Osman Bey’in elinde
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: HEDEP demek CHP demektir | Fona dolar yatıran ünlü simalar | Filistin mesajı
ManU maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı
İrfan Can'a şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol!
VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor!
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 28 Kasım 2023
KYK BURS ÖDEMELERİ SON DAKİKA | KYK burs yattı mı? Burs ve kredi sorgulama ekranı
ŞOK'TA BU HAFTA 28 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Harry Kane'in hedefi Lewandowski! Harry Kane'in hedefi Lewandowski! 11:44
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:33
Philadelphia Lakers karşısında farka koştu Philadelphia Lakers karşısında farka koştu 11:27
Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! 11:20
Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket 11:07
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 11:00
F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı 11:00
VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! 10:58
Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak 10:56
Braga - Union Berlin maçı ne zaman? Braga - Union Berlin maçı ne zaman? 10:55
Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? 10:51