Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 20:12
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Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

İŞTE MAÇIN AYRINTILARI:

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Serap Kuka

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)

Setler: 25-10, 25-18, 25-15

Süre: 66 dakika (19, 24, 23)

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