Türkiye 3-0 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları lider olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mız 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0'lık net bir skorla geçen Filenin Sultanları sürprize izin vermedi. Son maçında da Belçika'yı yenen A Milli Voleybol Milli takımımız namağlup ünvanını koruyarak lider bir şekilde 2024 Paris Olimpiyat'larına adını yazdırdı.

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri son maçında Belçika ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibini zorlanmadan mağlup ederek B grubunda liderliği garantiledi. Gruptaki son maçından da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mız grubunu namağlup lider tamamladı. A Milli Voleybol Milli Takımı'mız 2024 Paris Olimpiyat'larında Avrupa Şampiyonu olarak sahne alacak.

İŞTE SET SONUÇLARI;

Türkiye 25 - 14 Belçika

Türkiye 25 - 20 Belçika

Türkiye 25 - 21 Belçika