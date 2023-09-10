Efeler veda etti

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda sonunu getiremedi... A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'ya altın sette 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Efeler, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
FileninEfeleri, Avrupa Şampiyonası'nda sonunu getiremedi... A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'ya altın sette 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Efeler, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.