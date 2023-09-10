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Efeler veda etti

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda sonunu getiremedi... A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'ya altın sette 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Efeler, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Efeler veda etti
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda sonunu getiremedi... A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'ya altın sette 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Efeler, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
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