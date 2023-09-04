Avrupa'nın en büyüğü!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde şampiyon olduktan sonra rotasını Avrupa Şampiyonası'na kırmıştı. Daha önce finalde 2 defa kaybetmiştik. Dün bu talihsizliği kırmak için son Dünya Şampiyonu Sırbistan'ın karşısına dikildik. Kafa kafaya giden ilk seti 27-25 kaybettik. İkinci sette toparlanıp 25-21 ile 1-1'i yakaladık. 3. sette bir ara farkı 6 sayıya kadar yükseltmemize rağmen Boskovic önderliğindeki Sırbistan'a yakalandık. Bu seti 25-22 kaybedince moralimiz biraz bozuldu ama "Biz bitti demeden bitmez" sloganı bir kez daha devreye girdi. 4. seti 25-22 ile kazanarak dev finali karar setine taşıdık. Melissa Vargas bu sete de damgasını vurdu. 15-13 ile Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihimizde ilk defa Avrupa şampiyonluğuna ulaştık. Alınlarınızdan öpüyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın zirvesine çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR HİÇ SUSMADI

Brüksel'deki finalde tribünlerin büyük bölümünü ay-yıldızlı taraftarlar doldurdu. Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla okuyan taraftarlar, maç boyunca da oyuncularımıza müthiş bir destek verdi. Takım geriye düştüğünde daha güçlü tezahüratlarla onları maça güçlü şekilde motive etmeye çalıştılar.

BUGÜN RAKİP PORTEKİZ

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında bugün Portekiz ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Fransa'ya sonra Romanya'ya yenilen Filenin Efeleri, Yunanistan karşısında ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye, grup mücadelesini, 5 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak İsrail maçıyla tamamlayacak.

MEYDANLAR DOLDU TAŞTI

Filenin Sultanları'nın Sırbistan ile oynadığı maç Türkiye'nin ana gündemiydi. Ay-yıldızlılara ülkenin dört bir yanından büyük destek vardı. Şehir meydanları doldu taştı. Dev ekranlar kuruldu. Taraftarlar dualarla, tezahüratlarla oyuncularımıza desteklerini gönderdiler.

BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Sayın Cumhurbaşkanımız maç öncesi aradı 'Şampiyonluk istiyorum' dedi. Maç sonrası aradı, tebrik etti. Şimdi sevinme zamanı. Tadını çıkaralım. Mutlu olalım. Ülkemiz için her cephede savaşalım. Sırada Olimpiyatlar var. Bayrağımızı orada da dalgalandırmak istiyoruz"

ÇOK YAKIŞTI

Türk sporunun lokomotifi tartışmasız voleybol... Kadın voleybolcularımız da bu seviyelerde dolaşmanın karşılığını aldı. Filenin Sultanları, her seferinde takıldığı bölüm sonu canavarı Boskovic'li Sırbistan'ı bu kez devirdi. Koç Santarelli, Vargas, Hande, Gizem, Eda, Cansu, Ayça, Elif, Aslı, Ebrar, İlkin, Zehra ve diğerleri. Helal olsun size. Genç ama çok tecrübeli bir takımız. Vargas takviyesiyle eksik parçamızı tamamladık. Bu jenerasyon daha çok kupa getirecektir. Ve son olarak Eda Erdem Dündar, Türk spor tarihinin en büyük kaptanlarından biri. Onun ellerinde yükselen bu kupa, gökyüzünde ay ve yıldızla buluştu. Murat KAPANLI