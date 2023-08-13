Sultanlar Galada

Vizyoner kadınları bir araya getiren She's Mercedes platformu, dünya sıralamasında bir numaraya çıkan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımıyla buluştu. Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz'in ev sahipliğindeki etkinliğe Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Melissa Vargas ile kadın milli takım menajeri Pelin Çelik katıldı.
Vizyoner kadınları bir araya getiren She's Mercedes platformu, dünya sıralamasında bir numaraya çıkan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımıyla buluştu. Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz'in ev sahipliğindeki etkinliğe Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Melissa Vargas ile kadın milli takım menajeri Pelin Çelik katıldı.