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Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi heyecanı Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçıyla devam ediyor!

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki play-off final serisi ikinci maçı saat 19.30'da başlayacak. Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında yarın Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 09:51
Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi heyecanı Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçıyla devam ediyor!
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki play-off final serisi ikinci maçı saat 19.30'da başlayacak

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçında yarın Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Hafta sonu oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet, seride 1-0 önde bulunuyor. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.

Öte yandan VakıfBank ile Türk Hava Yolları da 3-4 etabı ikinci mücadelesinde karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Seride VakıfBank 1-0 önde bulunuyor. İki galibiyete ulaşan ekip, sezonu 3.'lükle noktalayacak.

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