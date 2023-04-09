Nilüfer evinde set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti. 28-26, 25-21 ve 25-15'lik set sonuçlarıyla rahat bir galibiyet elde eden Bursa temsilcisi, ligdeki 12. zaferini yaşadı. Günün diğer maçında ise Sigorta Shop, İlbank'ı 3-1 mağlup etti. 25-21, 18-25, 15-25 ve 18-25'lik setlerle kazanan Sigorta Shop, Sultanlar Ligi'ndeki 5. galibiyetini yaşadı.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti. 28-26, 25-21 ve 25-15'lik set sonuçlarıyla rahat bir galibiyet elde eden Bursa temsilcisi, ligdeki 12. zaferini yaşadı. Günün diğer maçında ise Sigorta Shop, İlbank'ı 3-1 mağlup etti. 25-21, 18-25, 15-25 ve 18-25'lik setlerle kazanan Sigorta Shop, Sultanlar Ligi'ndeki 5. galibiyetini yaşadı.