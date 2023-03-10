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Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas'ın milli takım yolunda bir engeli kalmadı

Fenerbahçe Opet'in başarılı pasör çarprazı Melissa Vargas'ın milli takıma katılması yolunda bir engel kalmadı. Fenerbahçe Opet genel menajeri Pelin Çelik, Vargas ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 13:56
Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas'ın milli takım yolunda bir engeli kalmadı

Fenerbahçe Opet'in başarılı pasör çaprazı Melissa Vargas'ın milli takım yolunda bir engel kalmadı. Fenerbahçe Genel Menajeri Pelin Çelik, Vargas ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Melissa Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşlığı geçmişti. Vargas'ı Sırbistan Milli Takımı da kadrosuna dahil etmek istiyordu. Bu nedenle Sırbistan da vatandaşlık verme konusunda bazı adımlar atmıştı. Ancak Vargas Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı seçti. Yıldız isim, A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etmişti.

Vargas, Milli Takım'da oynamak için bekleme süresini doldurdu. Mayıs sonunda başlayacak FIVB Milletler Ligi'nde başantrenör Daniele Santarelli'nin kadroya dahil etmesi halinde Vargas, ay-yıldızlı formayı giyebilecek.

ÇELİK: "VARGASIN BU SENEKİ ENERJİSİ ÇOK FARKLI"

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Genel Menajeri Pelin Çelik, Melissa Vargas hakkında Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vargas'ın bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. O bizim için çok değerli bir oyuncu. Özellikle bu seneki enerjisi, sinerjisi bizimle olan diyaloğu çok daha farklı. Maçlardaki güler yüzünden ve enerjisinden bunu anlayabilirsiniz."

"MİLLİ TAKIM'IN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

"Fenerbahçe'de çok güzel şeyler olacak. Türk statüsünde oynadığı için bize büyük avantaj sağlıyor. Pozisyonunda dünyanın en iyilerinden. Milli Takım'ın da gücüne güç katacaktır. Takımın seviyesini bir seviye yukarıya çıkaracaktır."

MAYIS'TA TÜRKİYE İLE MAÇA ÇIKABİLECEK

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi, 30 Mayıs'ta start alacak. Türkiye, ilk hafta Antalya'da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. Filenin Sultanarı, 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımlarıyla karşılaşacak.

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