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VakıfBank 2-3 SC Potsdam (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu, 4. hafta maçında temsilcimiz VakıfBank, Alman ekibi SC Potsdam ile karşı karşıya geldi. Mücadelede VakıfBank rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 00:08
VakıfBank 2-3 SC Potsdam (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi.

VakıfBank, bu sonuçla organizasyondaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR

Hakemler: Dobramir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Ogbogu, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Aylin Acar, Buket Gülübay, Karatasu, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)

SC Potsdam: Jasper, Savic, Nemeth, Savelkoel, Cekulaev, Van Aalen (Jegdic, Leweling)

Setler: 25-19, 25-19, 23-25, 20-25, 10-15

Süre: 115 dakika (24, 21, 30, 25, 15)

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