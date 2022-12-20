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Türk Hava Yolları Viteos: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ikinci karşılaşmasında temsilcimiz Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımını toplam setler sonrasında 3-0'lık skorla mağlup etti. Türk Hava Yollaı bu sonuçla beraber turnuvada adını son 16 turuna yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 19:58
Türk Hava Yolları Viteos: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ikinci maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımı ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Türk Hava Yolları rakibini 3-0'lık skorla yenerek son 16'turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, rakibini deplasmanda da 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

İŞTE MAÇIN AYRINTILARI

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raguel Portelo (Portekiz)

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver)

Viteos: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, (Mottis, Boıllat,Müller, Petitat)

Setler: 25-20, 25-20, 25-14

Süre: 64 dakika (20, 24, 20)

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