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VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE | VakıfBank - Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde temsilcimiz VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Peki, VakıfBank - Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? VakıfBank - Imoco Conegliano maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 14:00
VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE | VakıfBank - Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz VakıfBank, final mücadelesinde İtalya'nın Imoco Cnegliano takımıyla karşı karşıya gelecek.

VakıfBank, yarı finalde bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'i 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek finale yüksemişti. Imoco Coengliano ise Brezilya ekibi Gerdau Minas'ı 25-12, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek finale yükselen bir diğer takım olmuştu.

VAKIFBANK - IMOCO CONEGLIANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Imoco Conegliano maçı 18 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

VAKIFBANK - IMOCO CONEGLIANO MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

VAKIFBANK'IN 6'NCI FİNALİ

VakıfBank şuana kadar Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 5 kez final oynarken, bu maçların 4'ünde sahadan şampiyonlukla ayrıldı. Turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019'un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki 5'inci altın madalyasını arayacak. VakıfBank ile Imoco Volley Conegliano geçen sezonda finalde rakip olurken mücadeleyi temsilcimiz kazanmıştı.

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