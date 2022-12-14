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Eczacıbaşı ve VakıfBank’ın yer aldığı Kulüpler Dünya Şampiyonası, Antalya’da başlıyor. İlk maç Eczacı’nın...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Devler parkede
Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası bugün Antalya'da başlayacak. Organizasyonda ülkemizi ev sahibi olarak Eczacıbaşı ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank temsil edecek. Eczacıbaşı, A Grubu'nda bugün Brezilya'dan Dentil Praia ile saat 16.30'da VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh ile 19.30'da karşılaşacak. Her iki maç da TRT Spor'dan yayınlanacak. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek. Yarı final cumartesi, final ise Pazar günü yapılacak. Türkiye, kadınlarda 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.
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