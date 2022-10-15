BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA - SIRBİSTAN FİNAL MAÇI - CANLI İZLE

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Final müsabakasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

BREZİLYA - SIRBİSTAN FİNAL MAÇI - CANLI İZLE