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BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası sahibini buluyor. Brezilya ile Sırbistan, final maçında kozlarını paylaşacak. Dev final için nefesler tutuldu. Maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:20
BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREZİLYA - SIRBİSTAN FİNAL MAÇI - CANLI İZLE

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Final müsabakasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Sırbistan voleybol final maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

BREZİLYA - SIRBİSTAN FİNAL MAÇI - CANLI İZLE

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