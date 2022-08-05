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VOLEYBOL HABERLERİ | Halkbank Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi!

Son dakika haberleri... Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Ankara ekibi 37 yaşındaki tecrübeli oyuncusu ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 12:07
VOLEYBOL HABERLERİ | Halkbank Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli kaptanı Aslan Ekşi'nin sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank'ın Aslan Ekşi ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 37 yaşındaki Aslan Ekşi, Halkbank ile sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu belirterek, "Takıma katkı yapacağım için çok mutluyum. Yeni bir yapılanma ile yeni hedefler ve kupalar için mücadele edeceğiz. Bu uğurda herkese görevler düşecek. Halkbank büyük bir aile. Sezon sonunda ben de bu aileyi mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İŞTE HALKBANK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

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