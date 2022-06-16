Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Voleybol Miletler Ligi

Voleybol Miletler Ligi'nde heycan devam ediyor. File'nin Sultanları, Sırbistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran (17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece) cumartesi günü TSİ 24.00'te Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde: